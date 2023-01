David Goffin sur le BW Open : "Le niveau du tournoi sera très élevé"

Avant le début du BW Open de tennis (tournoi challenger organisé à Louvain-la-Neuve), David Goffin a répondu aux questions de la RTBF. Le numéro un du tennis belge sait qu’il est attendu tant les tournois challengers sont compliqués, avec des joueurs qui sont morts de faim. "Oui c’est clair, ces joueurs-là veulent monter dans les tournois supérieurs", confirme David Goffin. "Il y a aussi des grands talents qui passent par les tournois challengers et des joueurs de haut niveau qui viennent y rechercher de la confiance. Finalement, il y a un mélange de tout et le niveau est très élevé, surtout ici vu que c’est un des plus gros challengers de l’année. Le niveau sera très haut et de mon côté, j’espère avoir plusieurs matches et reprendre de la confiance".

"J’avais fait quelques matches à Auckland, la confiance revenait et malheureusement je n’ai pas pu défendre mes chances à l’Open d’Australie. Ce tournoi, ici, près de la maison, ça se mettait bien pour moi et je préférais ça à une semaine d’entraînements. C’est une évidence pour moi. En Belgique, devant son public, on veut toujours bien faire. Avec le statut de tête de série n°1, il y a de la pression. On a tous envie que ça se passe bien, mais le niveau est très élevé".