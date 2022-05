David Goffin stoppé par la douleur contre Hurkacz : "C’était mission impossible, j’avais trop mal"

David Goffin n’a pas pu défendre complètement ses chances d’accéder aux huitièmes de finale de Roland-Garros samedi sur le Court Simone Mathieu où il affrontait le Polonais Hubert Hurkacz.

Le Liégeois a en effet été diminué par une blessure à l’adducteur, à hauteur de la hanche gauche, vers la fin du premier set. Il a tout de même serré les dents pour terminer la partie, perdue en 3 sets 7-5, 6-2, 6-1.

"J'ai fait un faux mouvement à la fin du 1er set et je me suis fait mal. A la fin du match contre Tiafoe, c’était déjà tendu dans cette zone-là et là j’ai un peu aggravé cette gêne", a expliqué Goffin au micro d’Alice Devilez après la rencontre.

Le N°1 Belge a bien essayé de surmonter la douleur mais était bien conscient que celle-ci serait trop handicapante. "C’était devenu impossible. Je voulais quand même continuer pour quand même terminer le match sur ce court où beaucoup de monde était présent pour m’encourager. Je n’avais pas envie d’arrêter mais c’était mission impossible, j’avais trop mal et je ne pouvais plus bouger."

"On va faire les examens qu’il faut et on verra bien. J’espère être vite remis sur pied pour continuer", a ajouté Goffin.

Ça fait plaisir que le public m’ait retrouvé

Convaincant lors des deux premiers tours, David Goffin quitte tout de même Roland-Garros avec optimisme.

"Il faut retenir le positif. J’étais là, mon tennis était là, le niveau aussi. J’ai réalisé deux top matches et ici aussi, j’avais bien débuté avec une bonne intensité. J’ai passé une bonne semaine ici, ça me fait plaisir que le public m’ait retrouvé. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Dès que je pourrai, je m’entraînerai pour la saison sur gazon. C’est une période que j’aime. J’espère être remis le plus vite possible", a conclu le Belge