David Goffin se sent bien avant d'affronter la Corée du Sud : "J'ai envie de maintenir la Belgique au plus haut niveau possible"

David Goffin sera encore l'atout N.1 de la Belgique ce week-end dans le match de Coupe Davis face à la Corée du Sud à Séoul. Le Liégeois a accepté de traverser le globe à deux reprises en dix jours pour défendre son sport, d'abord en venant disputer le premier BW Open, le Challenger de Louvain-la-Neuve, et lui assurer un succès populaire, puis en défendant les couleurs de son pays.

Interrogé après sa victoire dimanche au BW Open, le N.1 Belge a été très clair. "J'ai toujours beaucoup de motivation pour Johan Van Herck (qui dispute sa dernière saison en tant que capitaine de la Belgique) et la Belgique. Je sais qu'il ne me reste pas dix ans à jouer la Coupe Davis", avait clairement expliqué le 41e joueur mondial âgé de 32 ans. "J'ai envie de maintenir la Belgique au plus haut niveau possible. Avec les jeunes, Zizou (Bergs) et toute l'équipe nous avons une chance d'assurer ce maintien en Corée et de jouer la phase finale avec les grandes nations comme l'an passé. Même si ce ne sera pas facile."