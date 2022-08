David Goffin s'est qualifié pour le tableau final du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure doté de 6.280.880 dollars, dimanche aux États-Unis.

Au deuxième et dernier tour des qualifications, Goffin, 61e mondial et 10e tête de série des qualifications, a pris le dessus sur le Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 83) avec une victoire en trois sets 3-6, 6-3, 6-0 en 2 heures et 1 minute de jeu.