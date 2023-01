David Goffin se défait d’un Gauthier Onclin accrocheur et file en finale du BW Open

David Goffin s’est qualifié pour la finale de la première édition du BW Open. Le N.1 belge a été à la hauteur de son statut mais il a dû s’employer pour venir à bout d’un Gauthier Onclin, accrocheur et audacieux. Il s’est imposé en deux sets : 7-6, 6-2.



Goffin et Onclin se connaissent et se sont entraînés ensemble cet hiver. Mais le plus jeune des deux Liégeois ne fait pas de cadeau au leader du tennis belge. Les quatre balles de break forcées dans le premier jeu donnent le ton. Goffin s’en sort mais il a compris que rien ne serait facile. David fait la course en tête. Gauthier s’accroche. Il saisit toutes les opportunités. Avec intensité et audace, il pousse Goffin au tie-break. Onclin commet une double faute à 3-3. Le 50e joueur mondial s’engouffre dans la première brèche ouverte par son adversaire. Il aligne les trois points suivants et empoche le set (7-6).