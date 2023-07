David Goffin se confie sur ses ambitions : "Revenir dans le top 50 et être de nouveau tête de série en Grand Chelem"

Après sa défaite au 3e tour à Wimbledon, face au top 7 mondial Andrey Rublev, David Goffin s’est confié sur la suite de sa carrière, mais aussi sur son après-carrière.

Lors d’une interview consacrée au site internet Ubitennis (spécialisé dans le tennis), le numéro un belge s’est confié sur ses intentions de revenir dans le top 50 mondial : "Ce serait génial. J’ai le niveau pour y arriver mais je dois être plus régulier. Je peux battre les meilleurs et si je reste constant pendant des mois, je sais que mon classement serait le top 50".

Pour atteindre cet objectif, il devra avant tout éviter les pépins physiques.

Souvent blessé, le Belge avait dû renoncer à l’Australian Open et aux tournois d’Indian Wells et de Miami en 2023. Le natif de Rocourt décrit la difficulté de reprendre après les blessures, surtout à 32 ans : "Cela prend plus de temps. Vous devez faire confiance au processus avec votre équipe. Il faut s’assurer que vous reveniez à 100%".

Il a également insisté sur sa bonne forme actuelle et espère encore disputer de grands matchs comme à Wimbledon.