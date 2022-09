David Goffin s’incline contre le vétéran Gilles SImon au premier tour à Metz

David Goffin s’est incliné dès le premier tour au tournoi ATP 250 de Metz. Le Liégeois, 31 ans et 62e mondial, s’est incliné 6-3, 6-3 en 1h33 face au Français Gilles Simon (ATP 175).



Face au vétéran français (37 ans), David Goffin n’a pas pu surfer sur la vague de ses bons résultats en Coupe Davis. Vainqueur de deux de ses trois matches, il avait soigné sa confiance. Malheureusement, son aventure en Moselle a tourné court.



Pour la deuxième année de suite, il est battu dès son entrée en lice dans ce tournoi qu’il a remporté en 2014. Après Pablo Carreno Busta, c’est donc Gilles Simon, ancien 6e mondial, qui a éliminé notre compatriote à Metz.



Sa mauvaise série se poursuit donc sur le circuit ATP. Depuis son quart de finale à Wimbledon en juillet, Goffin n’est plus parvenu à franchir un tour.



Plus tôt dans la journée, le N.2 belge, Zizou Bergs (ATP 134) menait 6-4, 2-1 face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 36/N.5) lorsque blessé, il a dû abandonner.