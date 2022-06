David Goffin s’impose sereinement face à Radu Albot et file au 2e tour de Wimbledon

Pas de soucis pour David Goffin ! Opposé au vétéran qualifié Radu Albot, ancien 39e mondial retombé au 112e rang, le Liégeois a parfaitement négocié son premier tour à Wimbledon. Il s’impose en trois sets et sans perdre trop d’énergie inutile : 6-2, 6-2, 7-6.

Une victoire sans trop d’encombre qui s’est dessinée très vite puisque Goffin a breaké son adversaire d’entrée dans le premier set pour mener 3-0. Il a finalement empoché la 1e manche 6-2 après un 2e break en fin de set. Serein, en confiance, il a facilement effacé le break qu’il avait concédé au début du 2e set pour revenir à 2-2, avant de dérouler et d’empocher la 2e manche, 6-2.

Le 3e set sera finalement le plus disputé. Celui que David Goffin aura aussi le plus mal entamé. Double-breaké et mené 0-3, le Belge revient à 4-4 au forceps. La fin de set sera plus tendue mais le Liégeois s’impose finalement à l’usure, non sans trembloter un peu, à l’issue du tie-break : 7-6 (7-5 sur sa 4e balle de match)

Mission accomplie donc pour un bon Goffin qui affrontera le gagnant du match entre Taro Daniel et Sebastian Baez, 35e mondial à 21 ans.