David Goffin s’est rassuré avant la Coupe Davis, grâce à de gros entraînements

On ne l’a plus vu sur un court de tennis, en match officiel, depuis près de trois semaines. Depuis sa défaite à New York, au premier tour des qualifications de l’US Open. David Goffin ne l’avait pas dit à l’époque, mais il n’était pas à 100% lors de ce match. Il a même hésité à le jouer, à cause de nouvelles douleurs au genou.

Il a ensuite pris une décision, lui qui n’est pas en confiance, pendant cette année 2023 difficile : consacrer du temps à se refaire une santé, physique et morale, à l’occasion de solides entraînements. Il ne veut plus jouer des matches en étant diminué, et en proie au doute. "Après l’US Open, j’ai décidé de couper un peu, et de refaire un bloc d’entraînements, physiques et tennistiques. Et cela, pour m’enlever certains doutes. Je voulais me prouver que je pouvais refaire des semaines assez dures et éprouvantes. Bien travailler, et me rassurer moi-même sur mon état physique, et notamment sur mes déplacements. Tout cela étant en rapport avec mon genou. J’ai pris le temps de retrouver mon tennis, et d’avoir certaines certitudes, après ces deux semaines".