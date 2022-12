David Goffin retient "le positif" et se prépare pour 2023 : "Cela commence bien"

La saison de tennis est terminée, c’est donc l’heure de faire le bilan. David Goffin a fait le sien où il évoque ce qui n’a pas été et voit vers l’avenir.

Sur sa saison, le Liégeois a d’abord évoqué sa particularité : "Je dirais qu’elle a été inconstante. Je termine à la 53e place mondiale, c’est sûr que ce n’est pas la meilleure de mes saisons. Il y a eu du positif avec un titre sur terre battue, des bons passages, des très bons matches, la victoire contre le numéro 1 mondial et mon quart de finale à Wimbledon qui ne compte pas au classement, ce qu’il ne faut pas oublier. Je serais plus haut si les points de Wimbledon avaient compté."

Malgré cela, le numéro 1 belge veut garder en mémoire ce qu’il s’est bien passé : "Il faut retenir le positif même si je n’ai pas l’habitude de faire des saisons autant en dents de scie avec pas mal de premiers tours et des bonnes choses dans l’autre sens avec un niveau de jeu variable. On a compté avec mon coach et il y a une dizaine de matches que j’avais en main qui m’ont échappés complètement par le manque de confiance ou la panique alors que je devais largement les gagner. Si on compte Wimbledon et une dizaine de matches qui m’échappe, c’est une tout autre saison avec de la confiance. Je suis très motivé, je n’ai pas de pépin physique, j’ai commencé ma présaison après les vacances et cela commence bien."

Le joueur a également évoqué la prochaine saison : "On va préparer l’United Cup qui sera le premier tournoi de l’année. Cela sera sympa avec Elise Mertens, Zizou Bergs et Alison Van Uytvanck. On va également préparer l’Australie entre la Belgique et Monaco. J’espère que tout se déroulera à la perfection avec beaucoup de physique d’ici là. On ira crescendo avec de plus en plus de tennis avant de diminuer le physique jusqu’au départ pour l’Australie."