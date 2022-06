David Goffin rend une copie parfaite face à Sebastian Baez et défiera Ugo Humbert, tombeur de Ruud

Le Belge démarre plutôt bien cette rencontre pour faire 1-0. L’Argentin remporte également son premier jeu, 1-1.

La suite de la première manche est à sens unique, et en faveur de Goffin ! Si les jeux sont parfois un minimum disputés, le score est sans équivoque : 6-1. En une bonne demi-heure de jeu.

Toujours dans une bonne dynamique, David breake d’entrée dans le deuxième set et enchaîne avec un bon jeu de service, c’est 2-0. Le Belge vient d’enchaîner sept jeux !

Baez sert mieux et stoppe l’hémorragie, il fait 2-1. Mais une nouvelle fois il ne parvient pas à enchaîner alors que David garde le cap pour faire 4-1.

Le Belge sert un peu moins bien et l’Argentin en profite pour gommer l’un des deux breaks, 4-2. Sans la moindre panique, David reprend son avantage de deux breaks et sert pour le gain du deuxième set. Sebastian Baez éprouve vraiment beaucoup de difficultés sur son service. Cela lui coûte aussi cette deuxième manche, 6-1, 6-2.

L’adversaire de David commet beaucoup trop de fautes dans cette rencontre et le Belge ne se fait pas prier, il en profite. Goffin breake d’entrée dans la troisième manche et confirme une nouvelle fois sur sa mise en jeu : 2-0.

Baez joue un petit peu mieux en ce début de troisième set. C’est 3-2 après 23 minutes de jeu. Rien ne change du côté du Belge par contre, serein, il fait 4-2. Les deux hommes remportent leur jeu respectif, c’est 5-4 et David sert pour le gain du set et du match. À 40-0, David gaspille grossièrement sa première balle de match, ce qui le fait sourire. Il corrige le tir avec un service gagnant. 6-1, 6-2, 6-4, nouvelle victoire convaincante et sans le moindre accroc pour David Goffin.