David Goffin remporte son 1er tour au tournoi de Miami : "Mon meilleur match depuis un moment"

David Goffin (ATP 70) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.584.055 dollars, mercredi aux États-Unis. Goffin s'est imposé en deux sets (6-2, 6-3) en une heure et 26 minutes face à l'Espagnol Roberto Carballes Baena, 79e mondial.

Le Belge était satisfait d'avoir franchi avec succès le premier tour de ce tournoi ATP Masters 1000 sur dur : "C'était mon meilleur match depuis un moment", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "Je trouve que cela va de mieux en mieux de semaine en semaine. Avec quelques victoires, je commence à mieux me sentir et à mieux gérer mes émotions. Et là, c'était vraiment bien du début à la fin. Je suis très content de mon niveau. Je sentais que cela montait petit à petit et je suis heureux d'avoir pu le prouver aujourd'hui. Dès le début, j'ai joué très intelligemment, en coupant les angles, en essayant de ne pas le laisser imposer son jeu avec ses frappes un peu plus bombées, surtout en coup droit. Je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai pris à la gorge. J'ai bien joué tactiquement et bien négocié les moments importants, comme lorsque j'ai été mené 2-1 break au début du deuxième set. Et finalement, c'était un très bon match", a-t-il décrit.

Au deuxième tour, David Goffin retrouvera un autre Espagnol en la personne de Pablo Carreno Busta (ATP 19), 30 ans, tête de série n°17, demi-finaliste à l'US Open en 2020 et médaillé de bronze aux JO à Tokyo l'été dernier. Il s'agira de la cinquième confrontation entre les deux joueurs qui ont chacun remporté deux de leurs quatre précédents duels.