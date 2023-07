David Goffin remonte à la 100e place du classement ATP

David Goffin a réussi à revenir dans le top-100 du classement ATP, dont la dernière version a été publiée lundi. Le Liégeois, qui en était sorti au début du mois de mai, a gagné 11 places grâce à sa demi-finale au Challenger 100 de Vérone. Dans le top-20, seul l'Allemand Alexander Zverev (ATP 16, +3) a progressé.

Le numéro 1 belge s'apprête à disputer le Challenger 125 de Saint-Marin, et pourrait à nouveau connaître une bonne progression puisque tous les points qu'il y empochera viendront s'ajouter à son total de 608.

Kimmer Coppejans (ATP 160, +3) s'alignera également à Saint-Marin. Après son 2e tour à l'ATP 500 d'Hambourg, il pourrait ainsi se rapprocher de Zizou Bergs (ATP 150, +8), qui a signé un quart de finale au Challenger 125 de Zoug, en Suisse.

Joris De Loore réalise la plus belle progression parmi les joueurs belges du top-500, puisqu'il grimpe de la 202e à la 164e place (+38), à la suite de sa finale perdue au même tournoi de Zoug.

Alexander Zverev, qui a remporté le tournoi d'Hambourg en simple, à domicile, a gagné 3 places et se retrouve 16e, reléguant le Polonais Hubert Hurcacz (ATP 17, -1) et l'Australien Alex de Minaur (ATP 19, -2). Carlos Alcaraz domine toujours le classement devant Novak Djokovic, et les deux joueurs possèdent plus de 3.000 points d'avance sur leur premier poursuivant, Daniil Medvedev.