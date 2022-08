David Goffin pris de crampes face à Lorenzo Musetti : "Je ne pouvais plus serrer ma raquette"

David Goffin n’est pas passé loin d’une qualification pour le deuxième tour de l’US Open. Le numéro 1 belge a bataillé mais s’est finalement incliné en cinq sets (3/6,7/5,6/4,3/6,7/6) contre l’Italien Lorenzo Musetti, 26e tête de série de l’épreuve.

"Je m’attendais à un match difficile. J’étais tendu, surtout lors des deux premiers sets, puis j’ai réussi à me relâcher. Même si j’ai perdu le 3e set, je sentais que je passais au-dessus de lui", a déclaré Goffin au micro de notre envoyée spéciale Christine Hanquet. "Mais au début du 5e set, j’ai commencé à avoir des crampes partout. C’était une bataille à chaque jeu de service. Je ne parvenais plus à serrer ma raquette. J’avais des crampes aux jambes et à l’avant-bras. Je n’arrivais plus à faire un service ni un coup droit".

Malgré les crampes, le 62e mondial a tenu bon. David Goffin a même mené 5 jeux à 2 dans la dernière manche avant de s’incliner au terme d’une bataille de 4h40. "Ça aurait pu passer mais il a réussi à faire ce qu’il fallait pour revenir au score. C’était une belle bagarre. Mais c’est positif car j’ai retrouvé ma solidité. C’est juste dommage car c’est le genre de match qui aurait pu bien me lancer dans le tournoi. Je sors tout de même moins frustré que lors de mes derniers matches disputés aux États-Unis", a conclu le Belge.