David Goffin passe au deuxième tour après avoir été mené d'un set au Challenger de Mouilleron-le-Captif

David Goffin (ATP 102) a passé le 1er tour du tournoi de tennis Challenger 100 de Mouilleron-le-Captif, joué sur surface dure et doté de 118.000 euros, ce mardi en France. Classé 4e tête de série, il a battu le qualifié britannique Charles Broom (ATP 363) en trois manches et plus de deux heures et demie de match, 4-6, 6-4, 7-6 (7/3).

Le N.1 belge a perdu le premier set alors qu'il avait fait le premier break. Il s'est repris ensuite en prenant la deuxième manche sur le service adverse, avant de s'imposer au tie-break décisif sur sa première balle de match.

Au prochain tour, Goffin affrontera le vainqueur de la confrontation entre deux autres qualifiés, le Français Robin Bertrand (ATP 433) ou le Britannique Arthur Fery (ATP 362).

David Goffin avait effectué son retour à la compétition la semaine dernière au Challenger d'Orléans, sa première apparition depuis son élimination en qualifications à l'US Open le 23 août dernier. Il s'y est incliné en quarts de finale contre le Français Luca van Assche.

Joris De Loore (ATP 182), également inscrit à Mouilleron-le-Captif, a été éliminé au 1er tour plus tôt dans la journée. Il a été battu par l'invité français Pierre-Hugues Herbert (ATP 397), 6-3, 6-4.