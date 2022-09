David Goffin : "Le tennis a grandi grâce à Roger Federer, et je suis très triste de le voir partir"

Quels sont vos meilleurs souvenirs, avec lui ?

J’ai plein d’énormes souvenirs, sur le court et en dehors. C’est une personne qu’on adore tous, quelqu’un de toujours souriant, sympa avec tout le monde. Dans mes souvenirs, il y a notamment les quelques jours passés avec lui à Dubaï. Il m’avait invité à faire une semaine d’entraînement là-bas. J’étais jeune, et cela avait été un séjour riche en expériences. C’était exceptionnel de le côtoyer, et de travailler avec lui, dans sa base d’entraînement. La Laver Cup reste aussi un souvenir énorme. J’avais participé à cette compétition par équipes avec lui, j’avais reçu ses conseils, j’avais mangé avec lui, j’avais fait la fête avec lui, et c’était juste fantastique. Un souvenir énorme, probablement le meilleur, pour moi. Et puis, sur le terrain, il y a eu mon premier match contre lui à Roland-Garros, qui a lancé ma carrière au plus haut niveau. Et évidemment mon succès contre lui au Masters, qui restera la plus grosse victoire de ma carrière, quoi qu’il arrive. Tout cela, ce sont de très beaux souvenirs. Il y en a encore d’autres, mais ce sont ceux que je préfère.

Quel héritage laisse-t-il au monde du tennis ?

Il laisse énormément de choses. Je pense qu’il va manquer énormément. Il a fait évoluer le tennis à un niveau que l’on n’avait jamais atteint. Il a été la locomotive de ce sport. On n’a pas arrêté de chercher des solutions pour essayer de suivre son train et d’être encore plus forts. Il a poussé très haut le niveau du tennis, et je ne parle pas seulement du jeu. En plus, ce qu’il a fait pour le circuit international, cela nous a propulsés vers le haut, au niveau marketing, business. Grâce à lui, on a pu jouer dans des plus grands stades, devant plus de public, avec plus de show. Le tennis tout entier a grandi grâce à lui, et le niveau a augmenté grâce à lui. Il laissera un grand vide, ça c’est sûr.