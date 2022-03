David Goffin : "Le processus est long pour revenir... La terre battue peut m’aider"

Battu 6-3, 6-2 vendredi au deuxième tour du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Miami par l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19), David Goffin va désormais rentrer en Europe pour tourner son regard vers la saison sur terre battue. Le Liégeois, 31 ans, aura ainsi une semaine pour se préparer avant de s’aligner au Grand Prix Hassan II, le tournoi ATP 250 de Marrakech, qui commence le 4 avril.

"Mon prochain tournoi sera celui de Marrakech", a-t-il expliqué à Belga après sa défaite en Floride. "Ensuite, j’enchaînerai par Monte-Carlo (ATP 1000 du 10 au 17 avril). On verra bien. Je devrai passer par les qualifs à Monte-Carlo. J’espère peut-être avoir une wild card pour le tableau final, mais cela ne dépend pas de moi. Et puis, je jouerai à Belgrade (18 au 24 avril). Tels seront mes trois prochains tournois sur terre battue."

N’ayant gagné que trois matchs – dont deux lors du tournoi Challenger de Phoenix – lors de sa tournée sur dur qui l’a mené de Doha à Miami, en passant par Dubai et Indian Wells, le N.1 belge ne sera pas mécontent de changer de surface. Il est d’ailleurs persuadé que la terre battue lui permettra de retrouver des couleurs.

"La terre battue a toujours été une surface que j’apprécie. Et qui me convient bien", a-t-il poursuivi. "Souvent, je retrouve de bonnes sensations. J’espère pouvoir encore avoir des matchs. Petit à petit, cela revient. Ce que je fais est de mieux en mieux. Mais le processus est long pour revenir. Néanmoins, j’ai envie de continuer à m’accrocher pour essayer de revenir et de faire de meilleurs matchs. La terre battue peut m’aider. Là, cela va être une bonne période pour moi avec l’enchaînement terre battue et gazon. C’est là où on voulait mettre l’accent cette saison. Et on va essayer de continuer."