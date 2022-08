David Goffin : "Je ne trouve pas le bon timing et la sérénité, mais cela peut vite basculer dans le bon sens"

David, que vous manque-t-il, par rapport à Wimbledon, par exemple ? Est-ce une question de tennis, de légèreté, de sérénité ?

Pour le moment, je ne trouve pas vraiment ce que je cherche sur cette surface. Les conditions sont évidemment très différentes, par rapport aux derniers mois. Cela s’était bien passé pour moi sur la terre battue et sur le gazon. Mais maintenant, je ne trouve pas le timing et la sérénité dans mon jeu. On y travaille. On a encore quelques jours avant de commencer le tournoi, et j’espère que cela va venir, que je vais pouvoir me détendre, et mieux me sentir dans ces conditions américaines.

Qu’est-ce qui vous gêne, dans ces conditions ?

Cela va assez vite, les balles sont petites et dures à contrôler. Cela me crispe un peu dans les échanges, de ne pas maîtriser tout ce que je fais. Il est difficile d’être aussi relâché et entreprenant que d’habitude. Ce n’est pas évident, de trouver les bonnes sensations dans la raquette et dans les frappes. Et j’ai pourtant besoin de cela, pour pouvoir me libérer sur le court. Cela n’a pas été le cas, lors de mes derniers matches. On travaille, pour que je me sente mieux, pour essayer de faire un bon tournoi à New York.

Vous avez pourtant souvent joué aux Etats-Unis. C’est très différent, cette année ?

Oui, j’ai l’impression que les balles ne sont plus les mêmes. Et puis, les conditions sont toujours très changeantes, ici. Il peut faire très chaud, ou un peu moins chaud. Ces conditions peuvent être extrêmes. Pour le moment, ça va. Mais je ne sens pas toujours mon tennis, même à l’entraînement, donc ce n’est pas facile. Quand je suis bien dedans, cela peut être vraiment très bon pour mon jeu. Et sinon, c’est compliqué, comme dernièrement. Je n’arrivais pas à trouver mon timing, et le rythme dans mes frappes, pour faire mal aux autres.