David Goffin : "J’aurais préféré jouer Djokovic, le destin fait que je vais jouer ma finale de Grand Chelem en Belgique"

Goffin a encaissé ce contretemps et s’est rapidement remobilisé. "Le plan était de faire le plus de matches possible. C’est réussi. Maintenant, il faut terminer sur une victoire. Je suis sûr de ne plus jouer de Belges ici (il avait éliminé Coppejans au premier tour). J’espère pouvoir gagner demain. Quand la forme revient, que le niveau progresse, on est de plus en plus en confiance. Je viens de gagner quatre matches, cela fait longtemps que ça ne m’était plus arrivé. Ça fait du bien pour le moral, le physique, le tennis, tout. On va faire le max demain".



Le Suédois Mikael Ymer est le dernier obstacle sur sa route.