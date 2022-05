David Goffin : "J’ai un tableau ouvert mais je prends jour après jour"

Le tirage au sort a donc été clément pour David Goffin à Roland-Garros. Après un premier tour face à Jiri Lehecka qu’il a battu à Monte-Carlo, le tableau semble assez ouvert pour le numéro 1 belge qui a réagi au tirage au sort au micro d’Alice Devilez.

Le Liégeois est d’abord revenu sur son premier tour : "Au moins, n’étant pas tête de série, j’évite Rafa, Djokovic et les autres gros morceaux. Ça va jouer, j’espère que j’aurai des opportunités. Lehecka est un joueur contre qui j’ai joué au premier tour à Monte-Carlo. Cela s’était bien passé donc j’ai un petit ascendant psychologique pour le premier tour mais c’est un tournoi du Grand Chelem. La motivation sera importante des deux côtés et j’espère faire un bon match pour faire aussi bien qu’à Monte-Carlo."

Concernant ses objectifs, le 48e mondial ne veut pas se projeter. "J’ai un tableau ouvert mais je vais essayer de prendre match après match et de ne pas trop m’avancer dans les prochains tours. On va d’abord se concentrer sur le premier. Chaque match est difficile, ça peut être très long, on ne sait jamais en Grand Chelem, il y a beaucoup de paramètres qui font que c’est plus ou moins dur."

Avant de faire son entrée en lice lundi ou mardi, Goffin a pu s’entraîner avec Nadal ce samedi dans une bonne ambiance, de quoi rentrer dans le tournoi avec une "répétition parfaite" selon ses dires.

Le tableau de David Goffin :

1er tour : Jiri Lehecka

2e tour : Frances Tiafoe (n°24) ou Benjamin Bonzi

3e tour : Hubert Hurkacz (n°12)

1/8es : Casper Ruud (n°8)

1/4 : Stefanos Tsitsipas (n°4) ou Denis Shapovalov (n°14)