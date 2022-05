David Goffin : "Il y a dix ans, Roland-Garros (avec ce fameux match contre Roger Federer) a été un moment-clef dans ma carrière"

Vous avez l’impression que les gens sont chaque année en attente d’un exploit de votre part, à Paris ?

Peut-être pas d’un exploit, non. En tout cas, j’essaie de faire le maximum. J’ai moi aussi des attentes. J’espère jouer mon meilleur tennis, et on verra bien. Au tirage au sort, j’ai évité les gros morceaux, comme Nadal et Djokovic, que j’aurais pu prendre dès le premier tour puisque je ne suis pas tête de série. Et là, mon tableau semble assez ouvert. Mon premier adversaire, Jiri Lehecka, c’est quelqu’un que j’ai joué il n’y a pas longtemps, à Monte-Carlo. Cela s’était bien passé. J’arrivais en confiance, après ma victoire à Marrakech. J’ai donc déjà, peut-être, un petit ascendant psychologique sur lui. Après, cela reste un Grand Chelem, avec différentes pressions, différentes motivations. Il est capable de jouer à un très bon niveau, et il a de grosses frappes. Il faudra essayer de le contrer intelligemment, comme je l’ai fait à Monaco.

Vous avez vécu des moments difficiles, depuis deux ans. Avec des résultats décevants, un manque de confiance, des doutes. Avez-vous, maintenant, retrouvé tout le plaisir que peut vous apporter le tennis ?

Oui. Déjà, quand on est libéré de toutes ces douleurs, et qu’on ne pense plus à cela, quand on bouge bien, cela va tout de suite beaucoup mieux. On gagne des matches, et puis cela se goupille bien et cela peut aller très vite. Le déclic a surtout été la Coupe Davis. Au retour de la tournée australienne, et lors des matches qui ont suivi, j’étais encore focalisé sur mon genou. J’avais encore eu des alertes au début de l’année. J’en arrivais à me demander si j’allais un jour être tranquille avec cela. Et puis, cela a été mieux, et j’ai commencé à reprendre confiance. Lors de la tournée américaine du printemps, j’ai à nouveau perdu des matches, mais je dominais. Et dès le début de la saison sur terre battue, j’ai fait deux ou trois bonnes rencontres à Marrakech, et c’était reparti. Dès que je retrouve confiance en mon jeu de jambes, que je peux gagner un ou deux matches "au physique", cela m’aide à augmenter encore ma confiance. Et ainsi de suite.