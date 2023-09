David Goffin forfait face à l’Ouzbékistan en Coupe Davis : "La semaine s'est bien passée, mais je ne me sens pas à 100%"

Coup dur pour la Belgique. Alors qu’il était censé faire son retour sur les courts, David Goffin est finalement forfait pour affronter l’Ouzbékistan, samedi, en Coupe Davis.

Le leader belge, qui n’a plus joué en match officiel depuis sa défaite à New York, au premier tour des qualifications de l’US Open, ne s’estime pas encore prêt et a donc décidé de faire l’impasse sur le barrage face à l’Ouzbékistan.

"Cela va plutôt bien, mais je suis en phase de reconstruction et j'ai envie de prendre mon temps, détaille David Goffin au micro de la RTBF. Je ne me sentais pas encore prêt à 100%, mais la semaine s'est quand même bien passée. Joris et Kimmer sont en forme, pour ma part, je vais continuer à m'entraîner avec l'équipe. On s'était mis d'accord avec Steve Darcis pour que je fasse le maximum et que je revienne quand je serai à 100%. Dimanche, on verra bien, on verra en fonction du score etc. Je serai là, mais pour le moment, c'est non."

Le nouveau capitaine Steve Darcis pourra néanmoins compter sur Joris De Loore et Kimmer Coppejans en simple, ainsi que sur la paire Sander Gillé/Joran Vliegen en double.

Les Belges jouent leur place pour les qualifications pour la Coupe Davis 2024 face aux Ouzbeks.