David Goffin face à Nick Kyrgios au 1er tour de Wimbledon : et si c'était une occasion en or à saisir ?

Alors, David Goffin peut-il aller chatouiller Kyrgios au meilleur des cinq sets ? À 100% de leurs capacités physiques respectives et au vu de leurs résultats récents, on serait tentés de dire que non.

Sauf que Kyrgios ne sera plus que probablement pas à 100% physiquement et forcément à la recherche de rythme. Et que, là, ça change tout en faveur du Belge.

Parce que Goffin, lui, aime ces longs matches, physiques, éreintants, en cinq sets. Et que, lui aussi, affectionne le gazon british, en témoigne son quart de l’an dernier. Si la confrontation venait à perdurer, le Liégeois pourrait donc prendre l’ascendant physique et psychologique.

On n’en est évidemment pas encore là. Notons que, dans leurs confrontations directes, Kyrgios mène 3-1. Mais que Goffin a remporté leur dernier duel, en 2017.

Sur papier, ce premier tour paraît donc déséquilibré en défaveur du Belge. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?