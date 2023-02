David Goffin et la Belgique éliminés en Coupe Davis : "On a tous été mauvais, ces trois défaites, ça fait mal !"

David Goffin, battu par le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (ATP 61) après avoir remporté le premier set (3-6, 6-1, 6-3), n'a pas réussi à offrir le point de la qualification à la Belgique après la défaite du double plus tôt dans la journée.

Zizou Bergs a lui aussi dû s'avouer vaincu lors du match décisif. La suite de l'aventure belge en Coupe Davis, ce sera donc les barrages plutôt que la phase de groupes en septembre...

"Cela a été une journée très dure pour tout le monde, a avoué David Goffin depuis Séoul. C'était bien parti hier, il fallait juste aller chercher un point aujourd'hui... Mais on a tous été mauvais, on n'a pas bien joué. On a eu des occasions dans tous les matches, on aurait pu gagner les cinq matches, mais finalement, on n'en a gagné que deux hier. Lors du double, ça s'est joué à pas grand-chose, et moi ensuite, après avoir gagné le premier set, j'ai mal commencé le deuxième, et lui a ensuite très bien joué. Zizou, ensuite, n'a pas su jouer comme il le faut tactiquement pour le gagner. Mais un cinquième match, ce n'est jamais évident. Perdre trois matches en une journée, ça fait mal, mais c'est une expérience en plus. C'est dommage, j'espère qu'on va s'en servir pour rebondir, en Coupe Davis et dans nos carrières personnelles."