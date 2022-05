David Goffin dispose de Jiri Lehecka en quatre sets et file au deuxième tour

Bien rentré dans son match, Goffin remporte les trois premiers points du match sur le service de son adversaire et s’offre d’entrée trois balles de break. La première est manquée sur un passing qui prend de justesse le couloir. La deuxième est la bonne. Retour long de ligne et montée au filet pour conclure en coup droit. Break d’entrée pour le Belge.

Face aux frappes lourdes de son adversaire, Goffin réagit bien et prend le dessus sur les longs échanges en commettant peu de fautes et en étant agressif lorsque l’opportunité se présente. Le Belge réussit même un nouveau break en faisant courir son adversaire de droite à la gauche. Le coup droit du Tchèque prend le filet et sort dans le couloir. Double break et 3-0 pour David Goffin.

Le Belge ne laisse aucun répit à son adversaire et continue à pousser, même si le Tchèque remporte son premier jeu de la rencontre pour revenir à 4-1. Le Tchèque joue désormais mieux et s’offre une première balle de contre-break à 5-2 qu’il convertit d’un gros coup droit gagnant long de ligne à la suite d’une balle un peu courte du Belge.

La rencontre s’inverse quelque peu et le Tchèque revient à 5-4. David Goffin se reprend et profite notamment d’une grosse faute de Lehecka à 30-15 pour s’offrir le premier set 6-4 sur une grosse faute de Lehecka qui allume le filet en coup droit.