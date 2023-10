David Goffin débute le tournoi d'Anvers sur une très bonne note : "Quand je gagne cette bagarre face à moi-même, le niveau est là"

David Goffin n'a eu besoin que de 57 minutes pour se débarrasser du Français Quentin Halys (ATP 87) au premier tour de l'European Open, lundi soir à Anvers.

Le N.1 belge, tombé à la 105e place du classement mondial, a livré une prestation convaincante après avoir accumulé du rythme lors de plusieurs tournois du circuit challenger ces dernières semaines.

Le Liégeois n'avait plus remporté la moindre rencontre sur le circuit ATP depuis plus de trois mois, lorsqu'il avait franchi les deux premiers tours à Wimbledon.

"Cela fait du bien, même si le début de match a été un peu tendu à cause d'un mauvais premier jeu de service de ma part, souligne David Goffin au micro de la RTBF. Je suis resté calme, et j'ai tout de suite trouvé mes marques au retour pour réussir à débreaker. Mon service s'est ensuite mis en place, et mon retour a continué à être très bon jusqu'à la fin du match. J'étais bien dans les échanges, j'ai livré un match constant et solide. Commencer ce tournoi d'Anvers, quasiment à domicile, par un match comme celui-ci, ça fait du bien ! Quand je suis plus libéré, les résultats suivent."

"En ce moment, je suis plutôt en bagarre avec moi-même, et quand je gagne cette bataille avec moi-même et que je gagne facilement mon premier tour sur un ATP 250, cela prouve que le niveau est là, reprend celui qui a occupé le 7e rang mondial en 2017. J'espère que ça reviendra et que je poursuivrai sur cette lancée cette semaine, ainsi que jusqu'à la fin de la saison. J'ai toujours voulu briller en Belgique, ce tournoi manque à mon palmarès puisque j'ai gagné les challengers à Mons et à Louvain-la-Neuve. Ce serait bien, mais le chemin est encore long !"