David Goffin chute de 40 places au classement ATP, plus forte régression du top 100

David Goffin a reculé de 40 places pour se retrouver désormais 85e mondial au classement ATP, publié ce lundi par l'association des joueurs professionnels de tennis. C'est le plus net recul effectué parmi les joueurs du top 100 mondial.

Éliminé ce lundi au premier tour pour sa rentrée au Masters 1000 de Monte-Carlo par l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 37), le Liégeois perd surtout ses 250 points conquis l'an dernier à pareille époque lors de sa victoire au tournoi ATP 250 de Marrakech au Maroc.

Dans le top 10, l'autre changement est le gain d'une place du Norvégien Casper Ruud (4e), vainqueur du tournoi d'Estoril dimanche, dans un classement où Novak Djokovic reste numéro 1 mondial. Le Serbe de 35 ans, avait récupéré son trône la semaine dernière, en chassé-croisé avec le jeune Espagnol de 19 ans, Carlos Alcaraz (ATP 2). L'Américain Frances Tiafoe, 25 ans, se rapproche lui du top 10 grâce à son succès au tournoi ATP 250 de Houston ce week-end. Avec un gain de quatre places et désormais 11e, c'est son meilleur classement.

Zizou Bergs, deuxième Belge dans la hiérarchie, est 165e avec un gain de deux rangs. Joris De Loore gagne une place et est 187e, Kimmer Coppejans, en progrès de sept positions, est 189e. Ce sont les trois seuls autres Belges dans le top 200.

Dans le classement du double, Sander Gillé, 32 ans, et Joran Vliegen, 29 ans, forts de leur succès, le deuxième de l'année et le 7e de leur carrière, à Estoril, progressent tous les deux de trois places et occupent respectivement les 44e et 45e place mondiale.