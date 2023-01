David Goffin, blagueur et souriant : "Je suis venu chercher le support du public... j'en avais besoin"

David Goffin a inauguré le palmarès du BW Open de tennis, le tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve. En finale, le meilleur joueur belge (ATP 50) s’est imposé 6-4 et 6-1 face au Suédois Mikael Ymer (ATP 69) en deux sets.

"C'était costaud en face. Il bouge très bien, il est très solide. C'est de mieux en mieux pour moi depuis le début de la semaine. Je fais un super match en finale. J'étais solide, agressif et j'ai bien servi quand il le fallait. Je l'ai pris à la gorge dès le début. En maintenant une haute intensité, il n'a pas su tenir. Je termine mon tournoi avec mon meilleur match de la semaine. Les points sont là, le tennis est là, physiquement je me sens bien : ça me fait du bien", a souri Goffin après sa victoire.

"Maintenant que c'est fini, je peux dire que c'était facile toute la semaine et qu'il n'y avait aucune pression. Je suis venu en détente et je finis avec le trophée", a-t-il indiqué en guise de boutade. "Ce n'était pas du tout le cas. C'était dur toute la semaine, j'ai eu difficile physiquement en revenant de Melbourne. Je suis venu pour avoir des matches, pour venir chercher le support du public. J'en avais besoin pour le moment. Jouer en Belgique, c'est important pour les joueurs belges. Ca fait du bien. On n'a pas assez de tournois chez nous. Avec Anvers, on en a deux maintenant. Venir et avoir le plus de matches possibles, c'était le plan. 5 matches et 5 victoires : je suis super content. Le plan s'est déroulé à merveille." Et d'ajouter : "Les points ici, ça fait un peu plus de trois tours dans un Grand Chelem. Je vais donc être proche du top 40. Je remonte petit à petit. C'est vrai que j'espère redevenir tête de série en Grand Chelem (ndlr : il faut donc revenir dans le top 30)."

"Honnêtement, j'espère ne pas être ici l'année prochaine (sourire)... Même si j'adore cette salle, Louvain-la-Neuve et le public. Une demie ou une finale en Grand Chelem... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ca s'est bien mis cette fois. J'ai été bien accueilli, je remercie l'organisation. Merci aussi à tous ceux qui sont venus m'encourager", a-t-il indiqué au sujet de la concordance de dates entre l'Open d'Australie et le BW Open.

La suite pour Goffin, c'est la Coupe Davis. "J'essayais de rester éveillé la nuit afin d'être prêt pour la Corée du Sud. Je vais aller faire une sieste puis je vais rester éveillé cette nuit avant de prendre l'avion lundi. Je serai prêt pour la Corée la semaine prochaine", a-t-il encore ironisé après son succès en finale. Avant de préciser : "Ca va être différent, mais j'aime toujours bien cette atmosphère. Ca va être sympa. J'espère bien récupérer, bien voyager et bien me préparer. Il y aura une super ambiance dans l'équipe, comme toujours. On va essayer d'aller gagner notre qualification pour la suite de la compétition."