David Goffin battu en quarts de finale à Orléans : "Un match à oublier, je retiendrai mes deux victoires pour ma reprise"

David Goffin (ATP 102) était un peu déçu, vendredi soir, après avoir été éliminé en quarts de finale du tournoi Challenger 125 sur dur indoor d'Orléans. Le Liégeois, 32 ans, vainqueur de l'épreuve en 2012, s'est incliné 6-4, 6-3 face au jeune Français Luca Van Assche (ATP 69), 19 ans, tête de série n.2.

"Le dernier jeu résume le match", déclare David Goffin. "J'ai hérité de plein de balles courtes, des volées faciles, mais quand on n'est pas trop dans le rythme, pas trop en confiance, on marque toujours un temps d'arrêt, je regarde ma frappe, je n'avance pas. Tout cela fait que c'est difficile, car Van Assche ne rate rien. C'est sa force. Il contre bien, surtout en revers, il bouge très bien gauche-droite. Il lit bien le jeu. Il m'a sorti des passings dès le début, ce qui m'a déstabilisé. J'avais plein de balles courtes, mais je n'y allais plus. Puis, j'y allais tout de même. Dans ma tête, cela tournait un peu et je ne savais plus quoi faire. Au deuxième set, j'ai eu des balles de break dans tous les jeux, ce qui aurait pu m'aider, mais il a été solide lors des moments importants et il mérite sa victoire."

Le Challenger d'Orléans marquait le retour à la compétition de David Goffin, qui n'avait plus disputé de tournoi depuis sa défaite au premier tour des qualifications à l'US Open, le 23 août dernier. Il jouera la semaine prochaine un autre Challenger en France, l'Open de Vendée, à Mouilleron-le-Captif.

"Physiquement, cela allait bien", a-t-il poursuivi. "Voilà, c'est un match un peu à oublier. J'espère que cela ira mieux la semaine prochaine. C'est comme ça. C'était un match difficile. Je m'y attendais. Cela fait malgré tout deux victoires pour une reprise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre sur ce tournoi. Et cela reste un quart de finale face à un jeune joueur qui monte. On continue la progression."