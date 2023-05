David Goffin avant son entrée en lice à Roland-Garros dimanche : "J’arrive tout juste en forme pour le tournoi, je n’ai rien à perdre"

David Goffin fera son entrée en lice à Roland-Garros ce dimanche face à un redoutable adversaire en la personne d'Hubert Hurkacz, 13e mondial. Un défi de taille pour Goffin qui arrive à Paris en pleine possession de ses moyens physiques, comme il l’a expliqué au micro de notre envoyé spécial Christophe Delstanches.

"J’ai eu beaucoup de blessures. J’ai eu des hauts et des bas. Mais je me suis préparé du mieux possible pour venir ici. Les derniers tournois étaient bons. J’ai affronté de bons joueurs comme Zverev et Norrie. Physiquement, ça fait 3 semaines que j’ai retrouvé mes jambes. J’arrive tout juste en forme pour le tournoi. Au début de la saison sur terre battue, je ne me sentais pas bien. Je n’étais pas prêt à aller à fond sur les glissades et les courses. Maintenant ça fait 2-3 semaines que je suis à fond".

Placé dans le deuxième quart de tableau, le N.1 belge affrontera le Polonais Hurkacz au premier tour. Le même joueur qu’il l’avait battu en seizièmes de finale l’année dernière.

"Ça commence par un match assez difficile mais je me sens mieux à présent. Ce n’est pas sa surface préférée mais il a prouvé l’année dernière qu’il pouvait bien jouer. C’est un très bon joueur, constant depuis plusieurs années", a confié Goffin.

Malgré l’adversité, le Belge se veut confiant : "C’est un tournoi important pour moi et ça reste un match où je n’ai rien à perdre. Il y a plus qu’à y aller. Ça fait plaisir de voir beaucoup de Belges à l’entraînement. J’espère qu’ils m’aideront pour essayer de gagner le match".

Sorti du top 100 au début du mois de mai, David Goffin ne s’en inquiète pas vraiment. "Mon classement est ce qu’il est. Avec des moins bons tournois et des blessures. Maintenant que je me sens mieux, c’est le moment de pousser pour remonter", a-t-il conclu.