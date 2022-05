David Goffin avant Roland Garros : "j’ai confiance en mes forces et en mon jeu"

De Roland Garros et de Paris, tout le monde garde en mémoire le parcours 2012 quand Le "petit Prince" s’était extirpé des qualifications pour s’offrir un face-à-face avec Federer en fin de 1re semaine. Dix ans déjà. Le temps passe vite. Paris où David a affronté les trois grands sans jamais démérité. Paris où Goffin a souvent le sentiment d’être chez lui. Paris où mis à part les deux dernières éditions, il a régulièrement brillé. " J’avais l’impression que dès que j’arrivais à Roland-Garros, je jouais bien. En fait, je ne perdais quasiment jamais contre quelqu’un de moins fort. Roland Garros, c’était aussi mon premier quart de finale en Grand chelem, c’est là que j’étais le plus proche d’une demi-finale. C’est là qu’il y a le plus d’ambiance pour moi. Les organisateurs me mettent souvent sur des beaux courts car ils savent qu’il y a beaucoup de Belges qui viennent voir le tournoi. Ces dernières années, le stade a un petit peu changé, ça change un peu mes repères, mais ça reste des conditions de jeu incroyables avec une super ambiance, ça donne toujours envie de briller en tant que Belge ".

Après les épisodes décevants de 2020 et 2021 face aux jeunes étoiles italiennes Sinner et Musetti, David Goffin débarque libéré. Il n’a rien à défendre mais tout à gagner. " Bien sûr, mais ça dépendra aussi de la chance au tirage pour avoir l’opportunité de faire des bons matches et d’avancer, d’avoir des victoires. C’est vrai qu’en Grand Chelem, je n’ai plus de victoires depuis un petit moment, je vais déjà essayer d’avoir la première. Et puis on verra bien comment ça se goupille dans le tournoi. Mais en tout cas, j’ai eu de bonnes sensations et on va essayer de jouer mon meilleur tennis comme je le fais pour le moment ".