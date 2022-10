David Goffin avant Anvers : "Si j’arrive à être plus régulier, je ne vois pas pourquoi je ne retrouverais pas le top 30"

Au premier tour, l’ancien septième joueur du monde rencontrera l’adversaire le moins expérimenté du plateau, un autre Belge, Gilles-Arnaud Bailly, dix-sept ans à peine, soit quatorze ans de moins que lui. Le jeune homme a reçu une invitation, de la part des organisateurs, en récompense de ses excellents résultats chez les juniors. Et c’est même lui qui a procédé au tirage au sort de l’European Open. Cette année, il a atteint la finale de Roland-Garros et de l’US Open. C’est évidemment la première fois qu’il va disputer un tournoi de ce niveau, sur le grand circuit ATP. Il y a quelques semaines, Bailly avait été intégré à l’équipe belge de Coupe Davis, à Hambourg. Sans en faire partie officiellement, mais pour apprendre et s’aguerrir. David Goffin l’avait alors côtoyé pendant plusieurs jours. "Je ne le connaissais pas du tout avant. Il a débarqué de New York, on s'est rencontrés, on a parlé, on a tapé la balle ensemble. C’est un tout jeune espoir du tennis belge, et je lui souhaite d'arriver très haut. Il a du potentiel, et j’espère qu’il ira loin sur le circuit ATP. Mais que ce ne sera pas pour tout de suite (rires)"…

En tout cas, voilà exactement pourquoi il est important qu’un pays organise des tournois, masculins et féminins. Gilles-Arnaud Bailly, qui est encore junior, n’aurait jamais eu l’opportunité de participer à une telle compétition ailleurs qu’en Belgique. En 2008, c’est au Challenger de Mons (un échelon plus bas, donc) que David Goffin avait été invité à prendre part à son premier tournoi de haut niveau, à dix-sept ans également. "C’est très positif, pour Gilles-Arnaud. Et c’est cool, de commencer directement par un ATP 250. Il le mérite, il a bien joué ces dernières semaines et toute cette saison. C’est pour cela que des tournois organisés chez nous peuvent aider les jeunes Belges. Ils peuvent se frotter aux joueurs du top. Je me souviens qu’à mes débuts, j’étais très excité, impatient de voir ce que cela allait donner, face aux meilleurs. Quand on est encore junior et qu’on monte petit à petit, on ne sait pas ce que cela va donner. Lors de ses premiers ATP 250, on peut se dire 'ça va', ou 'ouh là, c’est fort'. On apprend beaucoup, et on veut toujours bien faire, dans ces moments-là".