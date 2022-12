David Goffin arrive très motivé à la United Cup : "Deux matches contre deux grands joueurs, c'est parfait pour entamer l'année"

Au niveau personnel, l'ancien 7e mondial espère démarrer 2023 du bon pied, après une année 2022 mitigée qui l'a tout de même vu atteindre les huitièmes de finale au Masters de Madrid et à Wimbledon. "C'est la préparation parfaite. J'aurai deux matches contre deux grands joueurs au minimum, et plus si affinités, s'est réjoui Goffin. Mais avoir cette opportunité la première semaine de l'année de disputer de bons matches, en étant déjà en Australie, est idéal pour adapter son corps et son tennis pour le tournoi suivant et pour l'Open d'Australie. En outre, on pourra jouer en simple et en double également. Bref, c'est parfait pour entamer l'année."

La United Cup a débuté ce jeudi, avec notamment l'entrée en lice de la Grèce et des États-Unis. Ce samedi, David Goffin ne sera pas le seul Belge à entrer en lice. Alison Van Uytvanck affrontera la Bulgare Isabella Shinikova.