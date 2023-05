David Goffin après son élimination à Roland-Garros : "Ce n’est pas la fin, je suis sur la bonne voie"

David Goffin s’est accroché mais s’est finalement incliné face à Hubert Hurkacz, 13e mondial, au premier tour de Roland-Garros, dimanche. Malgré la défaite, le N.1 belge s’est montré confiant pour la suite de sa carrière au micro de la RTBF.

"Il n’y a pas eu de grande différence. Je me suis accroché tout le long face à un très bon joueur. Il est resté très calme, comme à son habitude, même avec le public qui était plutôt en ma faveur. Il a bien géré le 5e set, où il me breake sur pas grand-chose. Dans l’ensemble, il y a eu de très bonnes choses. C’était un bon match malgré la défaite. Je suis déçu mais il y a du positif. Je continue à élever mon niveau", a-t-il déclaré, défait en cinq sets.

Encore dans le dur physiquement il y a trois semaines, David Goffin a montré qu’il avait retrouvé ses jambes face au Polonais : "Quand on est à Roland, on n’a pas besoin de se motiver. La motivation est à 110%. C’est toujours magique de venir ici. Ce n’est pas la fin. C’est le début d’un processus de remise en forme. Je vais encore essayer d’élever mon niveau de jeu. Ça se passe bien depuis trois semaines avec ce qu’on a mis en place, au niveau physique d’abord. Avant ça, c’était difficile pour moi. Maintenant je joue sans douleur, libéré. Ça fait une énorme différence dans mon jeu. Je sens que le tennis est là. Ça s’est joué à pas grand-chose. Mais quand tu n’es plus habitué à jouer ce genre de joueur à cette intensité-là, le match nous échappe. Je suis sur la bonne voie. Ce n’est que le début. Après ce tournoi il faut enchaîner".