David Goffin à l’aube d’un printemps providentiel

Le tennisman de 32 ans se retrouve en plus face à un calendrier assez dantesque où il a pas mal de points à défendre. Il avait atteint la saison dernière deux fois le troisième tour (à Madrid et Roland-Garros) et le deuxième tour à Rome lors d’une tournée sur terre battue concluante. Celui qui est entraîné par Germain Gigounon va donc devoir au minimum égaler ces performances s’il ne veut pas voir son nom disparaître du top 100. Une chute au-delà de la centième place pourrait l’obliger à repasser par la case Challenger et par des éventuelles qualifications pour les quatre Grands Chelems. Mais David Goffin a une première carte à jouer, dès ce mardi à Barcelone (tournoi qu’il n’avait pas disputé en 2022), pour prouver qu’il a toujours le niveau pour faire partie des cent meilleurs joueurs au monde.