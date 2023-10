David Gilmour fait la promotion du documentaire sur l’antisémitisme présumé de Roger Waters

David Gilmour a partagé le documentaire détaillant l’antisémitisme présumé de Roger Waters, son ancien collègue de Pink Floyd, poursuivant ainsi la querelle qui oppose les deux musiciens depuis des décennies.

David Gilmour a retweeté un message sur le documentaire The Dark Side of Roger Waters publié par la Campaign Against Antisemitism, qui a produit le film. Dans la vidéo, le journaliste de la BBC John Ware interroge Norbert Statchel, l’ancien saxophoniste de Waters, et Bob Ezrin, le producteur de musique qui a participé à la réalisation de The Wall de Pink Floyd. Les deux hommes, qui sont juifs, se souviennent d’expériences au cours desquelles Roger Waters a tenu des propos antisémites.

Statchel s’est souvenu d’un moment où Rogers avait imité une femme polonaise pauvre et stéréotypée en référence à ses ancêtres juifs, et un autre où le bassiste avait exprimé son indignation face à un restaurant qui servait de la "nourriture juive". Bob Erzin se souvient que Waters avait qualifié Bryan Morrison, le manager de Pink Floyd à l’époque, de "putain de juif". Le film montre également un mail de 2010 dans lequel Roger Waters suggère d’utiliser des images et des insultes juives dans le cadre de la scénographie d’un prochain spectacle.

David Gilmour n’a pas ajouté de commentaire lorsqu’il a reposté la vidéo, mais il s’est déjà exprimé sur les remarques antisémites de Waters. En février, la femme du guitariste, Polly Samson, a dénoncé Waters comme étant "antisémite jusqu’à la moelle", ainsi qu’une personne faisant "l’apologie de Poutine, un menteur, un voleur, un hypocrite, exempt de taxes, qui fait du lip-sync, un misogyne, maladivement envieux et mégalomaniaque." Gilmour avait également partagé ce tweet, qualifiant les affirmations de Samson de "manifestement vraies".

Pour sa part, Roger Waters a qualifié le documentaire de "propagande peu convaincante et non apologétique qui mélange sans discernement des choses que j’aurais dites ou faites à différentes époques et dans différents contextes, dans le but de me dépeindre comme un antisémite, sans aucune base factuelle".

En début d’année, Roger Waters était apparu sur la scène d’un de ses concerts vêtu d’un trench-coat noir orné d’un emblème en forme de croix gammée, au cours d’une séquence qui tournait autour d’un personnage de "The Wall" de Pink Floyd, qui s’imaginait être un dictateur fasciste fictif au cours d’une hallucination.

Le musicien a affirmé que cette séquence était une déclaration contre le fascisme, l’injustice et le sectarisme et a qualifié les critiques à son encontre de "fallacieuses et politiquement motivées".

Peu après, la ville de Francfort a annulé un concert prévu par l’artiste à la Festhalle, un lieu qui était autrefois un camp de détention juif, en invoquant le fait que la ville était partiellement propriétaire du lieu. Le concert a été reprogrammé à une date ultérieure et a été rapidement interrompu par un manifestant.