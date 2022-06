David Gaudu prolonge avec Groupama-FDJ jusqu'en 2025

David Gaudu, qui sera l'un des leaders de l'équipe Groupama-FDJ sur le Tour de France, a prolongé son contrat jusqu'en 2025, a annoncé jeudi la formation française. Le Breton, 25 ans, reste donc fidèle à l'équipe pour laquelle il court depuis 2017.

"Nous sommes installés dans la durée et la progression, ensemble. C'est très important de garder ses leaders et ses coureurs", a estimé le patron de l'équipe Marc Madiot. "Nous souhaitons voir David briller sur des classements généraux et s'installer durablement dans le haut de la hiérarchie mondiale. David s'affirme, il est désormais un point d'ancrage fort de l'équipe".

"Je ne me vois pas courir sous d'autres couleurs que celles-ci. J'étais à la fondation FDJ puis je suis passé professionnel en 2017 et Groupama nous a fait passer un cap en 2018", a déclaré pour sa part Gaudu, cité par son équipe.

Thibaut Pinot (32 ans), qui sera une autre carte majeure de l'équipe française sur le Tour, est pour sa part lié jusqu'en 2023.