L’empathie est une autre constante dans l’œuvre de David Foenkinos : On ne peut pas écrire un livre froidement. L’écrivain qui a coréalisé avec son frère deux films (l’adaptation de son livre La délicatesse et plus récemment Les fantasmes) se dit très impressionné par la manière dont les acteurs travaillent, nourrissent leur personnages pour les incarner : L’écriture avec un aller-retour entre des phases de doute et des phases de certitude nous propulse vers l’incarnation confiait-il récemment au micro d'un journaliste français :

Pendant un an, j’ai vraiment été ce numéro deux en voulant à la fois le consoler, l’aider, le réparer et puis lui dire qu’il y avait une sorte de vertu dans cet échec et qu’il allait le comprendre.