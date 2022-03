David Foenkinos, le Scorpion numéro deux de l’écriture et du cinéma

Parallèlement aux lettres qu’il étudie à la Sorbonne, l’auteur parisien suit des cours de musique dans une école de jazz. Il sera professeur de guitare. A 25 ans, après avoir commis, tout seul dans son coin, six à huit " romans d’apprentissage " comme il les appelle, David Foenkinos, se décide à envoyer un premier manuscrit à différentes maisons d’édition sur la place de Paris. " Inversion de l'idiotie : de l'influence de deux Polonais " -c’est son titre- sera refusé par la plupart d’entre eux, mais finalement publié en 2002 par Gallimard.



" Ce roman, c’’est l’histoire de deux Polonais. Et j’ai l’impression qu’ils m’ont porté chance. Dès que j’ai mis deux Polonais dans un roman, six mois après, j’étais publié chez Gallimard ! Donc, quoiqu’il arrive, dans tous mes romans, j’ai décidé qu’il y aurait deux Polonais qui apparaissent un moment donné. C’est un peu un jeu. On peut avoir un rapport très sérieux à la littérature et puis avoir des moments ludiques. J’aime bien l’idée que mes lecteurs soient à la recherche des deux Polonais ".



Plus tard, il aura connaissance de la note qu’avait rédigée le comité de sélection de Gallimard au sujet de son manuscrit : " C’est foutraque, c’est bordélique, mais ça vaut le coup d’essayer " disait-elle ! Ce livre obtiendra le prix François-Mauriac de l’Académie française en 2002… pas si mal finalement !



C'est avec " Le Potentiel érotique de ma femme " (Prix Roger-Nimier en 2004), que la carrière de l'auteur connaît un premier temps fort, suivi par un second, en 2009, avec " La Délicatesse " qui constitue le véritable tournant de sa carrière. Le livre est encensé par la critique. Il obtiendra au total dix prix littéraires et deviendra un véritable phénomène : numéro 1 des ventes en France pendant une année et demie et plus d’un million d’exemplaires écoulés dans sa version Folio.