David Foenkinos imagine le destin du garçon qui a failli jouer Harry Potter dans "Numéro deux"

Absolument tout peut devenir le sujet d’un bon roman. Après La famille Martin, c’est une interview de la directrice de casting d’Harry Potter qui a inspiré David Foenkinos.

Par le prisme d’une des franchises les plus célèbres du cinéma, il surprend une fois de plus ses lecteurs avec un sujet qui concerne tous les 'Moldus', mais dont personne ne possède la formule magique : la réussite professionnelle.

"J’ai lu cette incroyable interview qui raconte à l’époque que le film allait coûter 100 millions de dollars. On parlait déjà de faire une saga de 7 ou 8 films. Il fallait trouver le cœur du réacteur. Ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs anglais et à la fin la directrice de casting raconte qu’il n’en restait plus que deux et ils ont longuement hésité entre eux. Elle rajoute cette phrase incroyable : ils ont finalement choisi Daniel Radcliffe parce qu’il avait ce 'petit quelque chose en plus'" révèle-t-il. "J’ai immédiatement pensé à l’autre : ce petit garçon de 10 ans, qui a dû rêver et s’imaginer star du cinéma et qui au dernier moment a été écarté. Mon roman raconte l’histoire de l’autre, de celui qui n’a pas été choisi".