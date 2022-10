David et Pierre Callant présentent leur premier court-métrage, "Comme une empreinte"

Dimanche soir, David et Pierre Callant, originaires de Sibret dans la commune de Vaux-sur-Sûre, ont présenté leur premier court-métrage en avant-première au cinéma de Bastogne. Un projet de longue date co-produit par le footballeur Thomas Meunier et intitulé "Comme une empreinte". L'intrigue se déroule en Ardenne, terre natale des frères Callant qui ont voulu mettre leur région à l'honneur.

Alex est un jeune agent immobilier qui travaille en ville et qui cherche à acquérir un relais de chasse situé en pleine forêt ardennaise. Mais cette maison isolée renferme un lourd passé familial auquel Alex va faire face, jusqu’à bousculer sa vie. "Près de chez nous, à Sibret, il y avait une maison qui était tout à fait isolée au bord d'une route", confie Pierre Callant. "Une maison qui était habitée, à la limite insalubre et on se demandait à chaque fois ce qu'il y avait derrière ses murs. C'était ça le point de départ de l'écriture du scénario".

Quand un citadin se confronte à la ruralité

Alex ne lâche pas l’affaire, mais se heurte à un garde-chasse peu enclin à le laisser s’approprier cette maison. Leur relation, loin d’être cordiale dans un premier temps, va progressivement prendre une autre tournure et se transformer en une amitié sincère et dévouée. Olivier Bonjour, qui interprète ce garde-chasse un peu rustre et que l'on a déjà vu dans la série de la RTBF "Ennemi public" notamment, découvrait lui aussi le court-métrage ce dimanche soir. "Je suis ému de la façon dont les frères Callant ont magnifié cette région. Le travail sonore est vraiment en symbiose avec cet univers forestier. Il faisait très froid, il neigeait, il pleuvait, on était absorbés par toutes ces conditions. C'était entier, plein, c'était ardennais (rires)".