David et Jonathan, le duo revient cet été !

Qui dit été dit tubes de l’été ! Après des années d’absence, le duo mythique, David et Jonathan, revient au top des Hit-parades avec une nouvelle version de leur titre "Est-ce que tu viens pour les vacances", réadapté à la réalité de 2022.

Les deux chanteurs ont offert leur nouvelle version au micro de l’envoyé spécial James Deano.

"On ne sait plus faire le plein d’essence… On n’a plus un euro en caisse… On pousse dans un sens, vive les vacances… Pendant que l’état, il s’engraisse… On ne sait plus faire le plein d’essence… On va devoir revendre la caisse… Ça fera moins de dépenses, niveau assurance, d’aller kayaker dans la Lesse…"

Une chose est sûre, avec ça, ils vont surclasser tout le monde, et évincer la concurrence ! Bye bye Niagara et Desireless !