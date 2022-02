David Elbaz, astrophysicien : "Nous sommes les enfants de la lumière. Peut-être même, la plus belle ruse de la lumière"

Comment ne pas être saisi par l’époustouflante beauté que dégagent les images du télescope Hubble, par la force qui s’en dégage, leur pouvoir d’enchantement ? Comment – comme François Cheng que David Elbaz cite dans son préambule – ne pas s’étonner du fait que "l’univers aurait pu ne pas être beau, et pourtant il est beau" ? Cette réflexion est le point de départ de la pensée de David Elbaz qui constate que, malgré l’absence de définition scientifique et objective de la beauté, cette dernière est omniprésente en science. Certains parlent de "la beauté de certaines équations" mais surtout, on nous régale dans les médias d’images de l’univers dont se délectent aussi bien le grand public que les scientifiques, à tel point que les découvertes permises par le télescope Hubble, comme les trous noirs au centre des galaxies ou la présence d’eau sur d’autres planètes, sont parfois éclipsées au profit de ces images au statut quelque peu paradoxal. Pourquoi paradoxal ? Eh bien tout simplement parce qu’elles sont à la fois "vraies et fausses" nous explique David Elbaz. Indéniablement ces images sont belles, pourtant il s’agit d’une "beauté artificielle d’une certaine manière car elles sont prises par des artistes astronomes qui trafiquent un peu les couleurs, les filtres, choisissent des régions, des orientations, pour produire un sentiment d’élévation et donnent aux images des noms très évocateurs comme "La Montagne mystique" ou "les Piliers de la création".

David Elbaz poursuit :