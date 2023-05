David Draiman, le chanteur de Disturbed, révèle qu’il s’est fait enlever une tumeur la semaine dernière

La révélation de David Draiman arrive quelques semaines seulement après qu’il a déclaré qu’il avait failli perdre la vie à cause de la dépression et de l’addiction. Lors d’un concert à Milwaukee, dans le Wisconsin, il a expliqué, avant d’interpréter la chanson "A Reason To Fight", le manque de ses amis décédés qui ont mis fin à leurs jours – notamment Chester Bennington de Linkin Park, Scott Weiland de Stone Temple Pilots et Chris Cornell de Soundgarden – tout en ajoutant qu’il y a quelques mois, il avait "failli les rejoindre".

"Je suis fatigué de perdre tous ceux que j’aime à cause de la dépression et de la dépendance. Chaque membre du groupe présent sur cette scène a été confronté à ces sentiments, à ces démons. Et les amis que nous avons perdus me manquent. Chester, Scott, Chris me manquent. Et si je peux être complètement honnête avec vous, il y a quelques mois, j’ai failli les rejoindre".

Il a ajouté : "La dépendance et la dépression peuvent toucher n’importe qui, mesdames et messieurs. Personne n’est à l’abri, quelle que soit la beauté de sa vie vue de l’extérieur. Quelle que soit la chance que l’on peut avoir. C’est hors de notre contrôle."

Ligne prévention suicide en Belgique

Partagez votre douleur et votre souffrance avec les bénévoles du centre de prévention suicide. Ils sont joignables 24h/24h, 7 jours sur 7 au 0800-32.123. Les appels sont gratuits et l’anonymat est respecté. Pour une consultation psychologique liée à un deuil après un suicide, contactez le 0491/37 06 72.