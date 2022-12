David Delferiere, patron du foot amateur, sur le départ.

Le Hennuyer David Delferiere, 70 ans est à la tête du foot amateur francophone depuis 2019 et travaille pour l’Union Belge depuis près de 30 ans. On s’oriente vers son départ de ces institutions avant la fin de l’année.

L’information circule, au sein de milieux avertis depuis plusieurs semaines : après le fils, l’ancien arbitre international, Sébastien, qui vient de quitter l’Acff où il était salarié, c’est à présent le papa, David Delferiere, président de l’Acff d’avoir une porte de sortie grande ouverte devant lui.

A entendre quelques-uns de ses collègues, au courant du dossier, le grand patron du foot amateur francophone, en fin de mandat en juin 2023 quittera même sa fonction au cours de ce mois de décembre.

Comment en est-on arrivé à la situation ? A mots couverts et de source autorisée, il nous revient qu’un ordre de quitter l’Acff lui a été conseillé par le comité de direction de l’Union Belge, Peter Bossaert, secrétaire général en tête. A la demande de ce dernier, le président Paul Van den Bulck a consulté plusieurs membres du C.A. de l’Acff pour se forger une opinion. La personnalité, les activités, les influences ou la façon de gérer du président ont-elles posé un souci ?

Le sujet, verrouillé ne doit pas être mis sur la place publique, dit-on. Cette version ne colle pas à celle qu’argumente David Delferiere.

Joint mardi midi, celui qui est un des membres fondateurs de l’Aile francophone de foot en 2009 note que sa vision des choses à propos de l’avenir du foot amateur est de moins à moins en adéquation avec celle choisie par la hiérarchie. Qu’entre les plans théoriques élaborés en interne et la pratique, la réalité de terrain engendre beaucoup de contrariétés chez les affiliés :

" Le foot amateur, ce n’est pas seulement la D2, la D3 acff et les P1, il y a nettement plus de clubs et d’affiliés rien que pour les P2-P3 et P4 réunies. Et c’est ce foot-là, en bas de l’échelle surtout qui ne doit pas être de plus en plus figé dans des contraintes qui s’éloignent de l’essence même de l’activité. "

David Delferiere signale qu’il y a déjà un petit temps qu’il a décidé de ne pas aller au-delà d’un septième mandat dans sa province du Hainaut (bureau arbitrage, comité exécutif, Acff, secrétaire général etc.). Son second bail comme président de l’Acff s’achève en théorie avec la saison de foot en cours. Afin de préparer son départ, avec l’accord du C.A, l’idée avait été entérinée de recourir à un consultant extérieur pour obtenir un avis sur toute une série de problématiques liées à l’organisation de l’aile francophone et donc, des réformes.

Aujourd’hui, si ce consultant n’a toujours pas été désigné, la décision, pour David Delferiere de se défaire plus vite de son costume de président existe bel et bien : "Nous avons conseil d’administration le mardi 13 décembre et j’ai moi-même mis le point de mon départ à l’ordre du jour. Si, pour le bien de l’institution, mes collègues pensent que je dois m’en aller avant la fin de l’année, ce n’est pas un souci. Suivre mes petits enfants autour du terrain ou aider mon club de Soignies, je le ferai encore. Pour ce qui est des mandats liés à l’Acff, ce sera terminé."

Restera alors la question de la succession ? Après un Liégeois (Michel Dumoulin), un Namurois (Gaspar Navez), un Hennuyer (David Delferiere) à la tête de l’Acff, la présidence reviendra-t-elle à une autre Province ? Jusqu’ici, et pour cause, aucune candidature qui, a priori devrait venir de l’intérieur de l’institution Acff n’a encore été évoquée.

Tout juste imagine-t-on déjà que l’idée même de reprendre la fonction ne déplairait pas au trésorier Gaston Schreurs voire encore au jeune Benjamin Vasseur, membre brabançon ambitieux du CA de l’acff, lequel travaille beaucoup en binôme avec son collègue Marc Roosens.

Les noms de l’avocat liégeois Philippe Godin et Christian Bartosch, par ailleurs membre du conseil supérieur de l’Union Belge sont également parfois cités.

Chaque chose en son temps, ajouterons-nous à ce stade.