David Crosby "trop vieux pour partir en tournée"

La dernière tournée en date remonte à 2019. L’artiste avait alors sillonné l’Amérique du Nord du mois de mai à septembre. Le dernier concert avait eu lieu au célèbre amphithéâtre de Red Rocks dans le Colorado et reste l’une de ses dernières performances en public. Il a toutefois donné un concert privé à Toronto le mois suivant en reprenant 4 titres d’un album live avec Michelle Willis.

En 2021, il avait déjà confié au magazine NME qu’il ne se voyait pas remonter sur scène : "Je pense que j’en ai fini avec les lives," avait-il déclaré. "Crosby, Stills & Nash et les Byrds, c’est fini, cela fait partie du passé. Je suis si fier de cette musique. Je pense qu’elle est merveilleuse et je veux toujours que les gens en profitent, mais c’est de l’histoire ancienne. On a fait du bon boulot mais n’espérez pas de nous revoir prochainement."

Il n’a toutefois pas nié vouloir travailler sur de nouveaux albums : "C’est très important pour moi, j’adore faire de la musique. C’est ce que je préfère. Je vais faire un autre album avec James. On l’a déjà écrit et j’en ferai encore un autre avec The Lighthouse band qu’on a déjà écrit aussi."