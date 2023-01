Le regretté David Crosby travaillait à un album au moment de son décès, a révélé un de ses collaborateurs.

Le musicien est décédé la semaine dernière à l’âge de 81 ans, mais le guitariste Steve Postell a epliqué à Variety que de nouveaux morceaux étaient en travail et que David Crosby " semblait sidéré par ces nouvelles chansons ".

“David ne pensait pas qu’il resterait encore longtemps, et il plaisantait beaucoup à ce sujet. Mais nous pensions tout de même pouvoir faire des concerts et peut-être une tournée. Nous parlions des tourbus, des endroits où jouer et de l’équipe qui se retrouverait à nouveau ensemble. Le road manager, le tour manager, les gars du son… nous pensions réellement reprendre la route. C’est une grande déception que les gens ne puissent pas entendre ces titres. "

Steve Postell ajoute qu’ensemble, ils avaient répété la semaine avant la mort de Davis Crosby et qu’il avait encore été question de la tournée. " Il nous montrait les nouvelles chansons, nous demandait ce qu’on pensait des paroles. Il n’avait pas perdu le feu ! J’aimerais que les gens sachent qu’il était occupé à ça. "

" Il écrivait, jouait de la guitare, chantait comme un fou et se préparait à un show fantastique. C’est ce qu’il faisait, il n’était pas couché dans un lit pendant les deux dernières années, loin de là. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé.

Suite au décès de l’artiste à 81 ans, quelques souvenirs font surface sur le web, avec notamment ses derniers posts sur Twitter où il évoquait l’idée du paradis, qualifiait "Eleanor Rigby" de meilleure chanson des Beatles et saluant les efforts de l’activiste Greta Thunberg. Des extraits de son dernier concert en 2019 sont également remontés à la surface.

Un hommage complet lui a été rendu dimanche pendant l’émission Soundtrack de Laurent Debeuf. A réécouter ici :