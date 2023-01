David Crosby : ses derniers tweets et son dernier concert

Suite au décès de l’artiste à 81 ans, quelques souvenirs font surface sur le web, avec notamment ses derniers posts sur Twitter où il évoquait l’idée du paradis, qualifiait "Eleanor Rigby" de meilleure chanson des Beatles et saluant les efforts de l’activiste Greta Thunberg. Des extraits de son dernier concert en 2019 sont également remontés à la surface.

David Crosby, cofondateur des Byrds et pilier du groupe Crosby, Stills, Nash & Young, est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé jeudi son agent. Classic 21 lui rend hommage avec une spéciale ce dimanche dans l’émission Soundtrack.

C’est le magazine Variety qui a relayé en premier l’annonce de sa mort, en reprenant en exclusivité une déclaration de son épouse Jan Dance, qui évoquait une "longue maladie".

"Bien qu’il ne soit plus parmi nous, son humanité et sa bonne âme vont continuer à nous guider et être source d’inspiration. Son héritage va continuer de se perpétuer à travers sa musique de légende", est-il écrit.

David Crosby était très actif et connu pour ses réponses plutôt corsées sur les réseaux sociaux. En 2022 par exemple, il avait répondu à un fan qui lui avait envoyé un portrait à son effigie : "C’est la peinture la plus étrange qu’on ait faite de moi. Je vous conseille de ne pas quitter votre job quotidien". En 2021, l’artiste Phoebe Bridgers l’avait traité de "little bitch" – on vous laisse traduire – après qu’il l’ait qualifiée de "pathétique" lorsqu’elle a cassé sa guitare sur scène.

Dans ses derniers tweets, il avait évoqué le paradis avec humour. Le 18 janvier, il avait repris un tweet qui indiquait : "Les gens tatoués n’iront pas au paradis. Ceux qui boivent de l’alcool et ceux qui mangent trop de porc non plus" en ajoutant en commentaire : "J’ai entendu que cet endroit était surfait".