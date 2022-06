David Cronenberg pense à rassembler Kristen Stewart et Robert Pattinson à l’écran

Le Huffingtonpost a repartagé une interview de David Cronenberg par le site World of reel. Alors qu’il a signé son retour comme réalisateur en guidant Kristen Stewart dans son dernier film présenté au Festival de Cannes " Les Crimes du Futur ", il n’est pas rare non plus qu’il dirige Robert Pattinson : “Ils se sont magnifiquement développés séparément en tant qu’acteurs. Ils ont fait des films d’art et d’essai et ont tous les deux réussi. J’ai passé un très bon moment en tournage avec Kristen, et avec Robert aussi”. L’ancien vampire a joué pour lui dans " Cosmopolis " en 2012 et " Maps to the stars " en 2014.

Je peux certainement penser à un film ou à une idée. Ça serait génial de les avoir tous les deux ensemble

confie le réalisateur Canadien tout en mesurant le projet, “Cela pourrait être problématique car les fans pourraient s’attendre à un certain type de relation. Ce serait un obstacle à la création de nouveaux personnages pour eux”. Leur romance à l’écran dans la saga " Twilight " s’est poursuivie dans leur vie privée. Les fans ont raffolé suivre ce couple jusqu’à sa rupture en 2012.

David Cronenberg évoque cette idée de manière théorique. Si le projet devait avoir lieu, il faudra encore patienter : "Je ne veux pas entrer dans le sujet tout de suite parce que ce ne serait pas mon prochain film”.

Son prochain film s’intitulera "The Schrouds " et mettra en scène Vincent Cassel dans un thriller morbide.

Alors que Robert Pattinson sera de retour dans le rôle de l’homme chauve-souris, Kristen Stewart attend des propositions "d’un personnage bizarre et effrayant ".