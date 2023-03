David Coverdale: last time avec Deep Purple

Deep Purple c’est une fameuse saga, avec beaucoup de changement de musiciens, de chanteur, mais un groupe qui existe toujours aujourd’hui …

Alors ce qu’il faut savoir déjà c’est que lorsque David Coverdale rejoint officiellement Deep Purple en septembre 1973, c’est déjà le 3e chanteur du groupe. Auparavant il y a eu Rod Evans, qui n’a pas tellement marqué l’histoire puis Ian Gillan, lui qui a vraiment marqué l’histoire et qui est toujours actif au sein du groupe aujourd’hui.

Mais l’histoire de David Coverdale au sein de Deep Purple, si il sera l'un des chanteurs historiques de la formation, cette aventure ...

(la suite en audio).

